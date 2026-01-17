Haberler

Kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 suçlu Türkiye'ye getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 12 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus gibi ülkelerde yakalanan suçluların, Türkiye'deki adalet sistemine teslim edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 12, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan İ.F, E.T, A.B, K.B, D.H, Ö.V, M.D, R.Ö, R.Y, M.U, O.Y. ve İ.D. ile ulusal seviyede aranan B.G, M.D, S.T, M.S. ve H.M.K'nin yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıkları koordinesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu madde ithal etme suçundan difüzyon mesajıyla aranan İ.F. Belarus'ta, çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle aranan E.T. Almanya'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle aranan A.B. Almanya'da, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kırmızı bültenle aranan K.B. ve Ö.V. Almanya'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan D.H. Almanya'da, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan M.D. Almanya'da, kasten yaralama suçundan kırmızı bültenle aranan R.Ö. Irak'ta, nitelikli yağma ve hırsızlık suçlarından kırmızı bültenle aranan R.Y. Kırgızistan'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan M.U. Kosova'da, göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan O.Y. Yunanistan'da, kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan İ.D. Bosna Hersek'te, mala zarar verme, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma suçlarından ulusal seviyede aranan B.G. Azerbaycan'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ulusal seviyede aranan M.D. Irak'ta, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan ulusal seviyede aranan S.T. İtalya'da, dolandırıcılık, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından ulusal seviyede aranan M.S. Gürcistan'da, dolandırıcılık suçundan ulusal seviyede aranan H.M.K. Kuzey Makedonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp Türkiye'ye getireceklerini belirten Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, Türkiye'ye getirilen kişilerin fotoğraflarının olduğu video da yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Suriye ordusu hedeflediği 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor

Suriye ordusu 3 yeri aldı, stratejik öneme sahip kente doğru ilerliyor
Suriye ordusu ele geçirdiği bölgelerde coşkuyla karşılandı! Meydanlarda halay çekiliyor

Haberi alan kendini meydanlara attı! Büyük coşku var
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar