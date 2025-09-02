Yurt Dışında Aranan 14 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12'si kırmızı bültenle olmak üzere aranan toplam 14 suçlunun, Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlu, Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan'da yakalanarak, Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

'Suç örgütü üyeliği', 'Çocuk istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Yağma', 'Yaralama', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' 'Dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D. ve E.Ç. Gürcistan'da yakalandı. 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. Arnavutluk'ta, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.G. Senegal'de, 'Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak', 'Hırsızlık', 'Banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Ç. ve M.C.Ü. Almanya'da yakalandı. Ayrıca, 'Silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması' suçundan ulusal seviyede aranan T.Y. Arnavutluk'ta, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan ulusal seviyede aranan M.U. Yunanistan'da yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.