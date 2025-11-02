Haberler

Yurt Dışında Aranan 11 Suçlu Türkiye'ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Almanya, Arnavutluk ve Belçika'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

'SUÇ İŞLEYENLERİ BİR BİR YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRİYORUZ'

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izini titizlikle sürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel iş birliğiyle; 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'İş yerinde silahla yağmaya teşebbüs, silahla geceleyin iş yerinde yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri taşıma, silahla tehdit ve suç üstlenme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.O. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.L. isimli şahıs Almanya'da, 'Tasarlayarak öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs Arnavutluk'ta, 'Hırsızlık (2 kez), nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme (2 kez), mala zarar verme (2 kez), iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs Belçika'da, 'Dolandırıcılık, mühür bozma, vergi usul kanununa muhalefet, 1072 sayılı kanuna aykırılık' suçlarından ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık' suçlarından ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize geri getirildi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

