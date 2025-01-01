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Yurt Dışına Çıkış Harcı Dijital Ödeme ile Kolaylaşıyor

Yurt Dışına Çıkış Harcı Dijital Ödeme ile Kolaylaşıyor
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Yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu uygulaması sona erdi ve dijital ödeme dönemi başladı. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda dijital ödeme sistemine geçilmesiyle, işlemlerin hızlanması bekleniyor.

Yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu uygulamasının sona ermesiyle sınır kapılarında dijital ödeme dönemi başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yayımlanan tebliğle yurt dışına çıkış harcı, 1 Ocak itibarıyla dijital olarak ödenmeye başlandı.

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda da basılı harç pulu uygulaması sona erdi.

Uygulamanın başlamasıyla basılı harç pulu alınan otomatlara da ödemelerin dijital ortamda yapıldığına dair uyarı yazıları asıldı.

Otomatlardan pul alamayan vatandaşlar, ödemelerini dijital ortamdan yaparak yurt dışına çıktı.

Bulgaristan'a çıkış yapan vatandaşlardan Taner Yörük, AA muhabirine, dijital ortamdan yapılan ödemenin çok daha kolay olduğunu söyledi.

Araçlardan inmeden ödeme yaptıklarını anlatan Yörük, "Araçta hızlı bir şekilde harç pulunu dijital olarak alabiliyoruz. Uygulama, işlemleri biraz daha hızlandıracaktır. Ama önemli olan Bulgaristan gişelerinin daha hızlı çalışması. Bizim tarafımızda sıkıntı yok." dedi.

Cemalettin Demir de çıkış harcını dijital ortamda ödediğini belirtti.

İşlemlerin hızlanacağını ifade eden Demir, uygulamayla kapılardaki işlem sürelerinin kısalacağını düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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