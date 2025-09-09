Yurt Dışına Çıkış Harcı 1000 Lira Olarak Belirlendi

Haberler

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla yurt dışına çıkacak yolculardan tahsil edilen harç tutarı 1000 lira olarak yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışına çıkacakların ödeyeceği harç tutarında artış yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kararın yayımını takip eden 10 günlük süreçte yapılacak yurt dışına çıkışlarda, önceki tutar üzerinden gerçekleştirilmiş harç ödemeleri için fark istenmeyecek.

Söz konusu tutar daha önce 710 liraydı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
