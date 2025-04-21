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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yüzde 19,34 Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin (YD-ÜFE) yıllık %19,34, aylık %4,06 arttığını açıkladı. Madencilik ve imalat sektörlerinde de kaydedilen artış dikkat çekici.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin (YD-ÜFE) yıllık yüzde 19,34, aylık yüzde 4,06 arttığını açıkladı.

TÜİK, YD-ÜFE'nin mart ayı endekslerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE aylık yüzde 4,06, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,43 artış gösterdi.

YD-ÜFE, madencilik ve taş ocakçılığında yıllık yüzde 21,70, imalatta ise yüzde 19,30 artarken, ana sanayi gruplarından ara mallarında yıllık yüzde 18,41, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 22,03, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 20,82, sermaye mallarında yüzde 23,24 artış gerçekleşti.

Enerjide ise yüzde 5,08 azalış kaydedildi.

Aylık değişimler

Sanayinin iki sektöründen madencilik ve taş ocakçılığında aylık yüzde 4,24, imalatta ise yüzde 4,05 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malları yüzde 4,34, dayanıklı tüketim malları yüzde 4,73, dayanıksız tüketim malları yüzde 3,89, sermaye malları yüzde 5,38 artarken, enerjide yüzde 4,03 azalış kaydedildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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