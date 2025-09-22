Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 28,01 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi" istatistiklerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 28,01, aylık yüzde 1,32 arttı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin "Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,32 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,47 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 28,03 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06 artış, imalatta yüzde 28,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 24,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,41 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,80 artış, enerjide yüzde 13,73 artış, sermaye mallarında yüzde 30,20 artış olarak gerçekleşti.