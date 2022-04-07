Yurt dışı seyahatlerde ülkelerin pandemi kuralları farklılık gösteriyor

Yaz sezonunun yaklaşması ile yurt dışı turistik turlara rağbet arttı. Yurt dışında tatil yapma hayali kuranlar, farklı ülkelere tur planları yapıyor. Özellikle Avrupa ve Asya ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin bazı pandemi kurallarını dikkate alması gerekiyor. Aksi halde ülkeye girişte sorun yaşanıyor. Tur şirketi ytur.net, yurt dışı seyahatler ya da turlar için gerekli kurallarla ilgili bilgiler paylaştı.

Ytur.net Genel Müdürü Seçkin Çağrıcı, yurt dışında tatil planları yapanlar için yurt dışı turlar hakkında bilgiler verdi. Çağrıcı, pandemi sonrası Asya ve Avrupa ülkelerinin kapılarının turistlere tamamen açıldığını anımsattı. Asya, Avrupa, Amerika ve Okyanusya ülkelerine avantajlı tur paketleri sunduklarını kaydeden Çağrıcı, satışların başladığını bildirdi.

"YURT DIŞI SEYAHATLERDE ÜLKELERE ÖZGÜ KURALLAR VAR"

Seçkin Çağrıcı, yurt dışı seyahatte ülkelere özgü kurallar olduğunu vurgulayarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bu kurallar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Pandeminin hızı azalsa da Avrupa ülkelerine seyahat için aşılı olmak gerekiyor. Örneğin; Avrupa'nın en güzel ülkelerinden İtalya'da tatil yapmak istiyorsanız Pfizer-BioNtech aşısı olmak gerekiyor. Yunanistan'da da turistlerin ikinci dozdan itibaren en az 14 gün geçecek şekilde Covid aşılarını yaptırmaları ve gerekli evraklara sahip olmaları şart koşuluyor. Bunlar yoksa, bu iki ülkede son 72 saat içinde alınmış negatif PCR testi ya da 24 saat önce alınmış negatif hızlı antijen testi talep ediliyor. Fransa'ya girişte Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı aşı sertifikası isteniyor. İspanya'ya giriş için en az 14 gün önce aşı yaptırılması gerekiyor. Koranavirüs atlatanların da en az 11 gün öncesinde iyileşmiş olduklarına dair belge ibraz etmeleri isteniyor. Ayrıca, son 48 saat içinde alınan hızlı antijen test sonucu, son 72 saatte alınmış NAAT testi soruluyor."

"ASYA ÖNEMLİ BİR TATİL DESTİNASYONU"

Asya ülkelerinin de önemli bir tatil destinasyonu olduğuna işaret eden Seçkin Çağrıcı, en çok rağbet gören bazı Asya ülkelerine seyahat için gerekli kuralları da anlattı. Çağrıcı, "Çin'e seyahat için iki gün önce yaptırılan negatif nükleik test veya negatif antikor testi gerekiyor. Aşı sertifikası bulunanlar sorun yaşamadan bu ülkeye girebilir. Güney Kore'ye seyahat için ise, en fazla 72 saat önce alınmış Covid negatif testi soruluyor. Yetkililer, bu test sonucunu İngilizce ya da Korece basılı evrak olarak görmek istiyor. Aşısı bulunanlar sorun yaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerine seyahat için gerekli pandemi kurallarından da bahseden Çağrıcı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) pandemi tedbirlerinin 12 yaş üstü kişileri kapsadığını belirterek, "BAE'ye seyahat için son 72 saat içinde alınan negatif PCR test sonucu yeterli oluyor. Ancak Abu Dhabi'de bu süre 48 saat ile sınırlı. Tam aşılı turistler, testi sonucu vermeden BAE'ye giriş yapabilir" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel