Yurt Dışı Oyları ATO Congresıum'da Sayılıyor.

Yurt dışı oyları Ankara'da bulunan ATO Congresium'da saat 17.00 itibarıyla sayılmaya başlandı. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz basın açıklaması yaptı. Uğuz, şunları söyledi:

"Şu an ATO Congresium'dayız. Ben Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanıyım. Bugün burada daha önceki beyanatlarımızda da söylediğimiz gibi yurt dışında 72 ülke, 151 temsilcilikte toplam 5 bin 114 sandıkta kullanılan oylar beş kilitli kapıda muhafaza edildi. Bugün sabah itibarıyla kurul üyelerimizin nezaretinde oyları oradan aldık. Sandık sayım kurullarının masalarına tek tek yerleştirdik. Şu an için saat 17.00 itibarıyla sandık sayım kurulları, sayım ve döküme hazır vaziyettedir.

"HER BİR SANDIK SAYIM KURULU ÜÇ YA DA BEŞ TORBA ARASINDA TORBA SAYACAK. BUGÜN MESAİMİZ UZUN"

Toplam 5 bin 114 sandığı burada yer darlığı nedeniyle bin 430 sandığa böldük. Her bir sandık sayım kurulu üç ya da beş torba arasında torba sayacak. Yurt içinde genelde 360-400 arası olan sandık oy pusulaları bizde bu nedenle 800-1000 arası olabilecek. O yüzden bugün mesaimiz uzun. Sayım da uzayabilir. Yurt içindeki bir saatte sayılacak sandık bizde 2 saatte sayılabilir. Biz bunları saydıktan sonra yukarıda veri giriş merkezinde gireceğiz. Daha sonra bu girişlerimiz YSK'nın ilgili birimine aktarılacak. Sonuçlar oradan öğrenilecek. Kesinlikle bana sonuç için gelmeyin."

Uğuz, gümrüklerde kullanılan oylara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"GÜMRÜKLER SAYACAK, BİRLEŞTİRME TUTANAKLARINI BİZE GÖNDERECEK"

"Bugün saat 17.00'ye kadar oy kullanma devam ettiği için onların sayısını kesin bilmiyoruz. O oyları zaten biz saymayacağız. Oradan sayılmış olarak birleştirme tutanakları bize gelecek. Biz birleştirme tutanaklarını YSK'nın verilerine aktaracağız. O nedenle bu saatten sonra o oyların ne kadar olduğu konusunda kesin bilgimiz yok. Gümrükler sayacak, birleştirme tutanaklarını bize gönderecek."

"ŞU AN BURADA 10 BİNİN ÜZERİNDE İNSAN MEVCUT"

Uğuz, "Bin 430 sandık var. Her sandıkta olması gereken bir başkan, bir memur üye, üç de siyasi parti temsilcisi olmak üzere 5 üyenin olması gerekir. Her bir siyasi partiye itirazı yetkili ve müşahit olmak üzere 400'er sayı verdik. Şu an burada 10 binin üzerinde insan mevcut" diye konuştu.