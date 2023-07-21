'YURT DIŞI KASASI' TUTUKLANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan PKK/KCK terör örgütüne finansman sağlayan ve Konya'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan örgütün yurt dışı kasası olarak nitelendirilen Güllüşan Kandemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. D.İ. ise polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı.