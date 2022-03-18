Yurt dışı çıkış harcı 150 TL olarak belirlendi - Haberler

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Yurt dışı çıkış harcı 150 TL olarak belirlendi

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Yurt dışı çıkış harcı 150 TL olarak belirlendi

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, yurt dışı çıkış harcı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, yurt dışı çıkış harcı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' ile yurt dışına çıkış için alınan harç tutarı 50 TL'den 150 TL'ye yükseltildi. Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, Gazete, Güncel, Haberler

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