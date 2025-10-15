Yurt Başvuruları Başladı

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler başvurularını 17 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.