Yurt Başvuruları Başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay ve dikey geçiş yapan ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yurt başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular e-Devlet üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler başvurularını 17 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Kaynak: ANKA / Güncel