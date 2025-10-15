Yurt Başvuruları Başladı

Haberler

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay ve dikey geçiş yapan ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yurt başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular e-Devlet üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler başvurularını 17 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
