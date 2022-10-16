Yürekleri dağlayan anlar... Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi Güncel Haberler Yürekleri dağlayan anlar. Yürekleri dağlayan anlar... Şehit düşen babasının fotoğrafını annesine böyle gösterdi BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızı tabutun başında babasının fotoğrafını annesine göstererek yürekleri dağladı. Bartın'ın Amasra ilçesinde ki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor. Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım'ın da defnedileceği cenaze programı öncesinde, Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızı babasının tabutunun başında fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Amasra Bartın Güncel Haberler

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