Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kanadında yara bulunan bir leylek, ihbar üzerine müdahale edilerek tedaviye alındı. Leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı.

Havutlu Mahallesi'nde bir leyleğin uçamadığı ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kanadında yara olduğunu fark ettikleri kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne götürdü.

Leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
