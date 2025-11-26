Haberler

Yüreğir'de Tehdit ve Zorla Para İsteme Davası

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 3 sanığın 2 kişiyi tehdit ederek para istemeleri üzerine başlatılan davada, sanıklar hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar, saldırı sırasında silah kullanmakla suçlanıyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 kişiyi tehdit edip zorla para istedikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 20 Ekim'de A.G. ve M.G'nin şikayetinin ardından tutuklanan sanıklar B.S, M.B. ve S.T. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıkların, evine gittikleri M.G. ile yanındaki ortağı A.G'yi silahla tehdit edip, "Bize 6 milyon lira vereceksiniz yoksa sizi öldürürüz." dedikleri anlatıldı.

Müştekilerin polisi arayacağını söylemesi üzerine sanıkların taş atarak ikametin pencerelerine zarar verdiği belirtilen iddianamede, B.S, M.B. ve S.T'nin "birden fazla kişiyle silahla yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
Haberler.com
