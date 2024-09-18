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Yüreğir'de Operasyon: 32 Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen polis operasyonlarında 32 ruhsatsız silah, 655 mermi, 4 bin 871 uyuşturucu hap ve 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 211 kişi yakalanırken, yabancı uyruklulara yönelik denetimlerde 440 kişi sorgulandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 32 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Eylül'de ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız 25 tabanca, otomatik makineli tabanca ve 6 tüfek ile 655 mermi, 4 bin 871 uyuşturucu hap ve 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Aranması bulunan 211 kişinin yakalandığı çalışmalarda, 10 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlallerden 214 bin 723 lira ceza uygulandı.

Yabancı uyruklulara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise 440 kişi sorgulandı, 26'sı eksilikleri nedeniyle Mobil Göç Aracına götürüldü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

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