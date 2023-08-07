Yüreğir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Yüreğir ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın askerden izne gelen sürücünün akraba ziyaretinden dönüşünde meydana geldiği belirtildi.
Yüreğir ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çamlıbel Mahallesi Zambak Caddesi'nde, Ferhat Açmaz (20) idaresindeki 01 YY 566 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 01 MB 5118 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Açmaz ağır yaralandı.
Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Açmaz, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Ferhat Açmaz'ın askerden izne geldiği ve akraba ziyaretinden dönüşünde kaza yaptığı belirtildi.