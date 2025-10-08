Yüreğir'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün ön tekerlekleri kaldırarak seyir halindeyken düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kişinin kullandıkları motosikletlerin ön tekerleğini kaldırırken düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Levent Mahallesi'nde seyir halindeki iki sürücü motosikletlerinin ön tekerleğini kaldırdıkları sırada kontrolü kaybederek yere düştü.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel