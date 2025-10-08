Haberler

Yüreğir'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün ön tekerlekleri kaldırarak seyir halindeyken düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Levent Mahallesi'nde seyir halindeki iki sürücü motosikletlerinin ön tekerleğini kaldırdıkları sırada kontrolü kaybederek yere düştü.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
