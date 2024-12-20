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Yüreğir'de Lastik Kesme Olayında İki Şüpheli Gözaltında

Yüreğir'de Lastik Kesme Olayında İki Şüpheli Gözaltında
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, park halindeki 34 aracın lastiğini bıçakla kesen iki şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinin tespitiyle gözaltına alındı. Mahalle sakinleri mağduriyet yaşarken, araç sahipleri suçluların ağır ceza almasını bekliyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bıçakla 34 aracın lastiğini kesen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sarıçam Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobil, hafif ticari araç, kamyonet ve traktörün de arasında olduğu 34 aracın lastiği gece saatlerinde 2 kişi tarafından bıçakla kesildi.

Araçlarının lastiği zarar gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlılar Feyzullah K. ve Alper Ö. adreslerinde gözaltına alındı.

Araç sahiplerinden Bünyamin Çalışkan, gazetecilere, kendisi gibi çok sayıda kişinin aracının lastiğinin kesildiğini söyledi.

Zekeriya Özdemir de kendi aracında yaklaşık 5 bin liralık masraf bulunduğunu anlatarak, suçluların en ağır cezayı almasını beklediklerini kaydetti.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, 2 şüpheli bir aracın lastiğini kestikten sonra sokakta yürüyerek ilerliyor. Başka bir aracın yanından geçip uzaklaşan zanlılardan biri daha sonra dönüp bu aracın da lastiğini kesiyor. Görüntülere bu kişinin ayakta durmakta zorlandığı yansıyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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