Yüreğir'de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, mahallede yürütülen çalışmaları inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Kocaispir, mahallede yaklaşık 110 bin metrekare alanda 863 bağımsız bölümden oluşan kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yüreğir'de özellikli ve nitelikli bir çalışma sürdürüldüğünü ifade eden Kocaispir, şunları kaydetti:

"Her bloğun oturum alanı yaklaşık 700 metrekare. Her 700 metrekareye yaklaşık 146 fore kazık çakılıyor. Her bir fore kazığın çapı 80 santimetre, derinliği yaklaşık 20 metre. Böylece depreme dayanıklı ve vatandaşlarımızın olası depremden olumsuz etkilenmemesi için büyük bir çaba gösteriliyor."