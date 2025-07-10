Yüreğir'de İşçi İskelede Asılı Kaldı, İtfaiye Kurtardı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir apartmanın dış cephesini boyarken halatı kopan iskelede asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 6. katta asılı kalan işçi, sıkı tutunduğu yer sayesinde yardım talep etti.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir apartmanın dış cephesinin boyanması sırasında halatı kopan iskelede asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kışla Mahallesi'ndeki binanın dış cephesinin boyanması için kurulan iskelenin bir halatı koptu.
Bu sırada 6. katta çalışma yapan işçi N.K, sırtındaki emniyet halatı sayesinde asılı kaldı.
Tedbiren pencere korkuluklarına tutunan N.K, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla ulaştıkları işçiyi aşağıya indirdi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel