Yüreğir'de İki Mahallede Sokak Sağlıklaştırma Projesi Tamamlandı

Yüreğir Belediyesi tarafından Kışla ve Köprülü mahallelerinde başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi tamamlandı. Proje kapsamında binaların cephesinde tadilat, boya, söve, tente ve tabela çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca DSİ'ye ait sulama kanalının üzerindeki yaya köprüsü de yenilendi ve dekoratif kent mobilyaları döşendi.

Yüreğir Belediyesince Kışla ve Köprülü mahallelerinde başlatılan sokak sağlıklaştırma projesi tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında binaların cephesinde tadilat, boya, söve, tente ve tabela çalışması gerçekleştirildi.

İki mahallenin ortasından geçen DSİ'ye ait sulama kanalının üzerindeki yaya köprüsü de yenilendi, seyir teras çalışması yapılarak dekoratif kent mobilyaları döşendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, önemli bir projeyi daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yüreğir'in birçok noktasında sokak sağlıklaştıma çalışması yaptıklarını kaydeden Kocaispir, "En güzel sokaklar Yüreğir'de olacak' diyerek yola çıkmıştık. Hamdolsun bu hedef doğrultusunda çok güzel projelere imza attık. Yüreğir'in çehresini değiştiriyoruz. Tamamen yenilediğimiz sokak ve caddemiz mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.??????????????