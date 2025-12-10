Yargıtay, Adana'da bir genci öldüren sanığa verilen 19 yıl hapis cezasını onadı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki parkta çıkan kavgada bir genci tabancayla öldüren sanığa verilen 19 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki parkta, 8 Haziran 2022'de Muhammet Saydam'ın (22) tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan K.T'ye (27) Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından verilen 19 yıl hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanığa verilen cezayı onayan dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

Kararda, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ifade edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

"Hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilere uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, alınan raporların yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğu belirlenmiştir. Maktulden sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alındığında belirlenen indirim oranının isabetli olduğu, somut olayda meşru savunma ve meşru savunmada sınırın aşılması koşullarının oluşmadığı, takdiri indiriminin mahkemenin takdir yetkisi kapsamında, yasal, yerinde ve yeterli gerekçelerle uygulanmamasına karar verildiği, sanık hakkındaki kararda hukuka aykırılık bulunmadığı ve oy birliğiyle temyiz isteminin reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir."

Olay ve dava süreci

Muhammet Saydam'ı 8 Haziran 2022'de çıkan kavgada tabancayla öldüren K.T, saklandığı arkadaşının evinde yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Hakkında dava açılan sanık, 12. Ağır Ceza Mahkemesince 13 Eylül 2023'te görülen karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 19 yıl hapse çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, 8 Ekim 2023'te yaptığı incelemede kararı hukuka uygun bulmuş ve dosyayı temyiz incelemesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesine göndermişti.