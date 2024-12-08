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Yüreğir'de Dur İhtarına Uymayan Araç Takibi Sırasında Kaza: 2 Polis Yaralandı

Yüreğir'de Dur İhtarına Uymayan Araç Takibi Sırasında Kaza: 2 Polis Yaralandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yunus ekibinin dur ihtarına uymayan bir otomobilin takibi sırasında devrilen motosikletli polislerden 2'si yaralandı. Olayla ilgili otomobil sürücüsü ve araçtaki kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "dur" ihtarına uymayan otomobili takip ederken devrilen yunus ekibindeki 2 polis yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 ANN 227 plakalı otomobilin sürücüsü, Başak Mahallesi Sümbül Caddesi'nde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Aracı takibe alan polis ekiplerinin kullandığı motosiklet, Sümbül Caddesi ile Çukurova Caddesi'nin kesiştiği kavşakta devrildi.

Otomobil ise sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Yaralanan bir polisin ayakta tedavisi yapılırken, diğer polis, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki kişi, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralı polislerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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