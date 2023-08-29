Yüreğir Belediyesi'nde 25 yeni muhtarlık binası yapıldı

Yüreğir Belediyesi, ilçeye 25 yeni muhtarlık binası yaparak hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor. Çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanırken, 3 mahalledeki çalışmalar ise devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi'nde ilçeye 25 yeni muhtarlık binası yapıldı.

Yüreğir Belediyesi Tesisler Müdürlüğü, gelişen ihtiyaçlara cevap veren, kent estetiğine uygun bir mimari yaklaşım ile zor şartlarda görev yapan muhtarların ve mahalle sakinlerinin hizmet kalitesini artırma hedefiyle ilçeye 22 yeni muhtarlık binası yaptı. Çotlu, Yerdelen ve Haydaroğlu mahalle muhtarlıklarının çalışmalarında ise sona yaklaşıldı.

Yüreğir'de parti fark etmeksizin tüm muhtarlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Kocaispir, "Muhtarlar bizim içi olmazsa olmazımızdır. Biz Yüreğir'de muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugüne kadar söylediklerimizin icraata döküldüğünün en büyük şahidi muhtarlarımızdır. 22 yeni muhtarlık hizmet binamız Yüreğir'e hayırlı uğurlu olsun. 3 mahallemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu mekanları vatandaşımıza daha güzel şartlarda hizmet edilsin diye açıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ADANA