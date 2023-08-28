Yüreğir Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle 19 Bin 800 Aileye Ulaştı

Yüreğir Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle 19 bin 800 aileye ulaştı. Yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret eden belediye ekipleri, bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren setleri hediye ediyor.

Yüreğir Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği "Hoş Geldin Bebek" projesiyle 19 bin 800 aileye ulaştı.

Yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret eden Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren battaniye, şampuan, sabun, pişik kremi, bebek bezi ve ıslak mendilden oluşan set hediye ediyor. 0-6 aylık bebekleri olan ve 'Hoş Geldin Bebek' uygulamasından yararlanmak isteyen aileler belediyeyi arayarak kayıt oluşturuyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de ekiplerin ev ziyaretlerine katılarak ailelere sürpriz yapıyor. Eşi Raziye Kocaispir ile birlikte bebek sevinci yaşayan aileleri ziyaret eden Kocaispir, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşımızın yanındayız. Bebek heyecanı yaşayan ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Ekiplerimiz bugüne kadar 19 bin 800 ailemize misafir oldu. Yeni doğan bebeklerimizin vatana, millete ve ailesine hayırlı bir evlat olmalarını temenni ediyorum" dedi. - ADANA