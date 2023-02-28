Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, depremzedeleri ziyaret etti

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen bazı bölgelerde afetzedelere ziyarette bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen bazı bölgelerde afetzedelere ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaispir, Adıyaman, Osmaniye merkez ve Kadirli ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki çadır kentleri gezdi.

Adıyaman'da çalışmaların değerlendirildiği koordinasyon toplantısına katılan Kocaispir, Osmaniye'de konuşlandırılan Yüreğir Belediyesi mobil mutfak tırında depremzedelere yemek ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, "Çok büyük bir afet yaşadık. Gün paylaşma, birlik olma, sarılma günü. Bu acı hepimizin acısıdır. Yaralarımızı birlikte saracağız. Hepimize geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.