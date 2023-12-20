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Yüreğir Belediye Başkanı Esnafla Buluştu

20 Aralık 2023 15:27 Güncelleme: 15:28 Abone Ol

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 19 Mayıs ve Başak mahallelerinde esnafla bir araya geldi. Kocaispir, esnafın taleplerini dinledi ve vatandaşlarla sohbet etti.