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Yurdun Kuzeydoğusunda Yağış Bekleniyor

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Meteorolojik verilere göre, gelecek hafta ağırlıklı olarak yurdun kuzeydoğu kesiminde yağış bekleniyor. Hava diğer bölgelerde az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

(ANKARA) - Meteorolojik verilere göre, gelecek hafta ağırlıklı olarak yurdun kuzeydoğu kesiminde yağış bekleniyor. Hava diğer bölgelerde az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre, yarın yurt genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Artvin, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava, 5 Ağustos Pazartesi günü İstanbul, İzmit, Yalova, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ile Karadeniz'in doğusunda; 6 Ağustos Salı günü Sinop, Rize, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Ardahan, Kars, Adana çevresinde; 7 Ağustos Çarşamba günü Tekirdağ, Ardahan, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de; 8 Ağustos Perşembe günü Ordu, Giresun, Rize, Artvin'de; 9 Ağustos Cuma günü Sinop, Rize, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Ardahan ve Kars'ta; 10 Ağustos Cumartesi günü Sinop, Rize, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Yurdun iç ve batı kesimlerinde havanın az bulutlu ve açık, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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