Yurdun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yarın kuzeydoğu kesimlerde yerel kuvvetli gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz bölgesi ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın kuzeydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanaklar Doğu Karadeniz bölgesi ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.