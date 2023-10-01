Yurdun kuzeybatısında kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra da etkili olmaya devam ederek yarın gece saatlerine kadar, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurdun kuzeybatı kesimlerinde bugün yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu akşam saatlerinden sonra da etkili olmaya devam ederek yarın gece saatlerine kadar, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.