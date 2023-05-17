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Yurdun kuzey ve batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun kuzey ve batı kesimleri için yerel kuvvetli yağış uyarısı

Güncel Haberler

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde, yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: AA / Güncel

Marmara Sakarya Ankara Sinop Güncel Haberler

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