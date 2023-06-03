Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Yurdun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Güncel Haberler

Yurdun iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleriyle Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Muş çevrelerinde bu akşam kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleriyle Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Muş çevrelerinde bu akşam kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Doğu Akdeniz İç Anadolu Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title