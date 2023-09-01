Yurdun güneybatısında yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmine göre, yarın iç batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülecek. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağışlara karşı Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir'in güney Konya'nın kuzey ve batı ilçelerini; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması için uyardı.

Meteoroloji'den bugün yapılan açıklamada Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir'in güney Konya'nın kuzey ve batı ilçelerini ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı. Meteorolojiden yarın için yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; iç batı bölgelerde yarın (Cumartesi) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir'in güney Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."