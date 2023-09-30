Yurdun güneybatısında kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, rüzgar ve ulaşımda aksamalar konusunda dikkatli olunması gerekiyor.
Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren yarın gece saatlerine kadar Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Adana'nın güneydoğusundaki Yumurtalık, Ceyhan, Karataş ilçelerinde, Osmaniye'nin il merkezi ile güneyindeki Topraklık, Kadirli ilçelerinde, Hatay'ın kuzeyinde ve kıyı kesimlerindeki Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ ve Belen ilçelerinde şiddetli (metrekareye 75-100 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.