Yurdun Doğusunda Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum, Artvin, Kars ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu, Artvin'in güneyi ile Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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