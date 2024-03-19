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Yurdun doğusunda kuvvetli kar yağışı, Hatay'da kuvvetli sağanak bekleniyor

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Yarın gece ve sabah saatlerinde yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklenirken, Hatay'da ise aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Yurdun doğu kesimlerinde kar, Hatay'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen yağışların Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı ile Van'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hatay'da kuvvetli sağanak

Hatay'da beklenen aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, bugün güney kesimleri, yarın tüm kıyı kesimini etkisi altına alarak perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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