Yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
 - Güncelleme:
Yurdun bazı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde sıcaklıkların bugün öğle saatlerinden 31 Mayıs salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde sıcaklıkların bugün öğle saatlerinden 31 Mayıs salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının artarak, batı kesimlerde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısında hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Bursa ve Balıkesir'de 33-38, Sakarya'da 32-37, İzmir'de 35-37, Manisa'da 36-39, Aydın'da 38-40, Antalya'da 33-36, Düzce'de 32-37 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Batı Karadeniz, Akdeniz, Marmara, Ege, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title