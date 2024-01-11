Yurda sokulmaya çalışılan teyp ve hoparlörlere el koyuldu

TİCARET Bakanlığı, piyasa değerinin altında kıymet gösterilip yurda sokulmaya çalışılan 3 bin 191 oto teybi ile 6 bin 70 hoparlöre el koyulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, risk analizi çalışmaları kapsamında gemiyle Mersin Limanı'na gelen konteyneri incelemeye aldı. Eşyanın kıymeti konusunda şüphe duyulması üzerine, birim kıymeti yönünden araştırma başlatıldı. İçeriği oto teybi ve hoparlör olarak beyan edilen konteynerdeki eşyaların piyasa değeri ile beyan edilen kıymetinden 236 bin 578 dolar fazla olduğu, istatistiki kıymetten esaslı 5 milyon 664 bin lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla, gümrüklenmiş değeri 17 milyon 437 bin lira olan, 3 bin 191 oto teybi ve 6 bin 70 hoparlöre el koyuldu. Şüpheliler hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.