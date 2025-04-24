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Yurda Giriş Yapan Domates Tohumları Virüsle Bulaşık Bulundu

Yurda Giriş Yapan Domates Tohumları Virüsle Bulaşık Bulundu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 ton 20 kilogram Hindistan menşeli domates tohumunun virüs tespiti üzerine iade edildiğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, hava yolu ile yurda giriş yaptırılmak istenen 1 ton 20 kilogram domates tohumunun, virüs tespiti üzerine iade edildiğini açıkladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul; ülkemize hava yolu ile girişi yapılmak istenen Hindistan menşeli 1 ton 20 kilogram domates tohumu inspektörlerimizce yapılan kontroller ve alınan numunenin 'Tomato brown rugose fruit vırus' (ToBRFV) ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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