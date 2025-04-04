Yunusların Tekneyle Yarışı Renkli Anlar Yaratıyor

Balıkçı teknesiyle yarışan yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu

TRABZON - Karadeniz açıklarında, balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar görsel şölen oluştururken o anlar cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Tekneyle yarışan ve adeta şov yapan yunuslar deniz yüzeyine dalıp çıkmaları renkli görüntüler oluştururken, o anlara kayıt altına almaya çalışan Necmi Altun' un, heyecan ve mutluluğu karşısındaki konuşmaları tebessüm ettirdi.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde yunusları kendisiyle yarıştığını belirten tekne sahibi Altun, "Yunuslarla beraber dans ediyoruz. Oyun oynuyorlar ne kadar varsa benim yanıma gelmiş. Benimle yarış ediyorlar benimle dolanıp duruyorlar" diye konuşmaları tebessüm ettirdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Faroz limanı açıklarında çekilen görüntülerde, yunusların zaman zaman peşlerinden zaman zaman da önlerinde kendilerine eşlik ettiğini ifade eden Altun, "Zaman zaman yunus balıkları bizimle yarışarak oyun oynarlar. Nihayetinde onlar da bir can, bizimle beraber oyun oynuyorlar. Peşimizden geliyorlar bazen önümüze geçiyorlar onlarla çok güzel zaman geçiriyoruz canımız sıkılmıyor. İnsancıl bir davranış sergiliyorlar harika bir duygu anlatılamaz. Deniz berrak ve durgun olduğu zaman sürekli yanımıza gelirler bizimle dolaşırlar. Zaman zaman onlara balık atıyoruz alıyorlar. Görüntüleri Faroz limanı açıklarında çektim deniz çok güzeldi dalgalı zamanlarda pek gelmezler. Bu sıralar yunuslar özellikle tirsi ve istavrit balığı daha çok olduğundan bu türlerle daha çok avlanırlar.