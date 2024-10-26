Yunuslar Tekne ile Yarıştı, Turistler O Anları Kaydetti

Yunuslar tekne ile böyle yarıştı, turistler o anları heyecanla kaydetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yunusların tur teknesi ile yarışı turistler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alanya ilçesi kale açıklarında tur teknesi ile yolculuk yapan turist ve vatandaşlar yunusların tekne ile yarıştığını görünce cep telefonlarına sarıldı. İki yunusun tekne ile olan yolculuğu turistleri heyecanlandırdı. Turistler, dakikalarca tekne ile yarışan yunusları cep telefonuyla kayda aldı.