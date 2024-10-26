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Yunuslar Tekne ile Yarıştı, Turistler O Anları Kaydetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, turistler yunusların bir tur teknesi ile yarışmasını cep telefonlarıyla kaydetti. İki yunusun tekneyle olan bu heyecan verici yolculuğu, izleyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Yunuslar tekne ile böyle yarıştı, turistler o anları heyecanla kaydetti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yunusların tur teknesi ile yarışı turistler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alanya ilçesi kale açıklarında tur teknesi ile yolculuk yapan turist ve vatandaşlar yunusların tekne ile yarıştığını görünce cep telefonlarına sarıldı. İki yunusun tekne ile olan yolculuğu turistleri heyecanlandırdı. Turistler, dakikalarca tekne ile yarışan yunusları cep telefonuyla kayda aldı.

Yunuslar Tekne ile Yarıştı, Turistler O Anları Kaydetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Güncel

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