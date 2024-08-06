Yunusemre İlçesinde Orman Yangını Çıktı

YUNUSEMRE İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken, bir yangın da Yunusemre ilçesinde çıktı. Osmancalı Mahallesi yakınlarındaki ormandan, saat 17.15 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,