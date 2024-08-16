Yunusemre'deki yangın kontrol altına alındı
Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangın sürerken, bugün Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı. Yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile müdahale edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
YUNUSEMRE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangın sürerken, bugün Yunusemre ilçesinde 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, 4 saatte kontrol altına alındı. Yunusemre ilçesindeki yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Doğan ÇİZMECİ/MANİSA,