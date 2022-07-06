Yunusemre'deki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Uncubozköy Mahallesi 5522 Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen H.K. (50), O.K. (27) ve Ş.Ş. (30) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.K, O.K. ve Ş.Ş. bıçakla yaralandı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Yunusemre Manisa Güncel Haberler

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