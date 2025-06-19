Yunusemre'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında
Yunusemre'de şüpheli bir otomobilde yapılan aramada 1137 sentetik ecza ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
Yunusemre'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Laleli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1137 sentetik ecza ele geçirildi.
Otomobildeki İ.B, V.C, Ç,Ü ve O.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel