Üye Girişi
Haberler

Yunusemre'de Trafik Kazası: Motosiklet ile Cip Çarpıştı, İki Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir cip ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

75. Yıl Bulvarı'nda seyreden Sadettin G'nin kullandığı 35 CBR 969 plakalı motosiklet ile 5048. Sokak'tan ters yönde ilerleyerek Menemen Caddesi Kavşağı'na çıkan İ.Ö'nün idaresindeki 45 ARZ 161 plakalı cip çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki sürücü Sadettin G. ile yolcu Sebahattin E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan trafik kazası, çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Yunusemre Güvenlik 3-sayfa trafik manisa Sağlık Güncel Polis Kaza

AK Parti'de gündem sivil anayasa! 'Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk'

"Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek

Almanya, Türklerin endişeyle beklediği açıklamayı yaptı
Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı

Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor ADS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor, 16 Eylül Pazartesi NOW TV? Çankırı'da deprem mi oldu? Çankırı'da son dakika deprem oldu 16 Eylül Pazartesi! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Antalyaspor Adana Demirspor maçı CANLI izle! (BEIN SPORTS) Antalya ADS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe'nin hafta içi erteleme maçı var mı, yok mu, neden yok? Cut Out tekniği nedir? Sıla Bebek öldü mü, yaşıyor mu (TEKİRDAĞ)? Runtime Exception ne demek? Bollywood nedir? Yalan 15. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Yalan BÖLÜM izleme linki! Uluslararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uluslararası filmi ne zaman, nerede çekildi?
title