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Yunusemre'de Motosikletli Şüpheliler Kovalamaca Sonucu Yakalandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan motosikletli iki şüpheli, polisle girdikleri kovalamaca sonucu yakalandı. Motosikletten atılan ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde "dur" ihtarına uymayan motosikletteki 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Yunus timleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6242 Sokak'ta şüpheli bir motosikleti durdurmak istedi.

Durmayan motosiklettekilerin yakalanması için takip başlatan polis, motosikletten yol kenarına tabanca atıldığını belirledi.

Kovalama sonucu motosikletteki E.S. ve M.A. yakalandı, yol kenarına atılan ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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