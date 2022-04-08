Yunusemre Belediyesi'nde ihtiyaç sahiplerine iftarlık

Yunusemre Belediyesi'nin ramazan ayında 600'den fazla hanedeki ihtiyaç sahiplerine iftarlık ulaştırdığı belirtildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada hayırseverlerin de desteğiyle ilçedeki yaşlı, engelli, kimsesiz ve ağır hastalıkları bulunan, yemeğini yapamayacak durumda olan vatandaşlar için iftar menüsü hazırladıklarını bildirdi.

Titizlikle pişirilen ve paketlenen iftarlıkların, belediye ekipleri tarafından iftar öncesi evlere götürüldüğünü aktaran Çerçi, şunları kaydetti:

"Bu yıl her gün 600'ün üzerinde vatandaşımıza iftar öncesi sıcak yemek ulaştırıyoruz. Ramazan boyunca da ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu anlamda mutfağını bizlere açan değerli kardeşimiz Haydar Tekbaş'a, destekte bulunan kıymetli hayırseverlerimiz ve çalışan personellerimize de teşekkür ediyorum. İstiyoruz ki şehrimizde kimse aç, açıkta ve soğukta kalmasın."