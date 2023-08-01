Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçelerde Bakım Çalışmalarını Sürdürüyor

Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında yoğun olarak kullanılan park ve bahçelerde bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelerde bakım, onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, Yenimahalle 4754 sokakta bulunan parkta bakım çalışması gerçekleştirdi. Özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan park ve bahçelerde düzenli olarak bakım çalışması yaptıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz parklarımızda bakım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bir yandan zemin yenileme çalışmalarımız devam ederken bir yandan da parklarımızın bakımını gerçekleştiriyoruz. Yenimahalle'de yaşayan vatandaşlarımız artık 4754 sokakta bulunan parkımızda daha mutlu olacak. Ekiplerimizin düzenlemeleri belirli bir program dahilinde devam edecek" dedi. - MANİSA